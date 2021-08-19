Молодые специалисты приступили к работе в учреждениях здравоохранения Витебской области

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Для врачей и среднего медперсонала предусмотрено жилье - место в общежитии, арендная жилплощадь, а также компенсация за съемные квадратные метры. На первое рабочее место пополнение отправилось в города, а также в сельскую местность. Многие приехали работать на свою малую родину.



В больницах и поликлиниках региона развита система наставничества - за молодыми медиками закреплены опытные специалисты.