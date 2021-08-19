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Молодые специалисты приступили к работе в учреждениях здравоохранения Витебской области
19.08.2021 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Для врачей и среднего медперсонала предусмотрено жилье - место в общежитии, арендная жилплощадь, а также компенсация за съемные квадратные метры. На первое рабочее место пополнение отправилось в города, а также в сельскую местность. Многие приехали работать на свою малую родину.
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Для врачей и среднего медперсонала предусмотрено жилье - место в общежитии, арендная жилплощадь, а также компенсация за съемные квадратные метры. На первое рабочее...
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