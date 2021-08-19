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Белорусские ракетчики отправились в Россию на оперативно-тактические учения
19.08.2021 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусские ракетчики отправились в Россию. В Астраханской области пройдут оперативно-тактические учения с зенитно-ракетными войсками. Кроме того, полигон "Ашулук" также примет совместные маневры Объединенной системы противовоздушной обороны стран-участниц СНГ. Стражи неба работать будут в сложной мишенной обстановке, учитывающей возможности применения перспективных средств нападения.
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Белорусские ракетчики отправились в Россию. В Астраханской области пройдут оперативно-тактические учения с зенитно-ракетными войсками. Кроме того, полигон...
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