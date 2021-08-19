Белорусские ракетчики отправились в Россию на оперативно-тактические учения

Источник материала: БT

Белорусские ракетчики отправились в Россию. В Астраханской области пройдут оперативно-тактические учения с зенитно-ракетными войсками. Кроме того, полигон "Ашулук" также примет совместные маневры Объединенной системы противовоздушной обороны стран-участниц СНГ. Стражи неба работать будут в сложной мишенной обстановке, учитывающей возможности применения перспективных средств нападения.



Отмечается, что боевые расчеты отработают практические пуски по ракетам-мишеням, имитирующим современные и перспективные воздушные средства. В учении задействованы и курсанты Военной академии Беларуси.



Больше армейский новостей:



