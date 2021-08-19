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В Заславле проходит международный пленэр "Заславский Спас"
19.08.2021 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На православном календаре сегодня Преображение Господне. В честь праздника в Заславле проходит международный пленэр "Заславский Спас". Художники - профессионалы и любители со всех уголков Беларуси, а дистанционно - из многих стран - в течение нескольких часов создают картины, посвященные теме урожая. Благотворительное мероприятие - часть храмового праздника. В Кафедральном соборе Преображения Господнего в Заславле прошла Всеночная служба с участием митрополита Минского и Заславского Вениамина Патриаршего экзарха всея Беларуси.
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На православном календаре сегодня Преображение Господне. В честь праздника в Заславле проходит международный пленэр "Заславский Спас". Художники - профессионалы и...
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