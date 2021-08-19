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В новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день" - легкие Европы и ягодный рай - Миорские болота. Природный фильтр воды и аптека под открытым небом. Например, растение, от которого даже змеи уползают из болота - багульник, хорошее средство при пневмонии. А из трех сотен известных миру видов мха, здесь можно встретить 30, а также увидеть большинство представителей флоры и фауны из Красной книги. В год в болота оседает один миллиметр любых растений, а в тысячелетие - метр, сколько метров торфа - столько и лет болоту. Путешествие в 7 километров по болотам пройдем вместе с гидом Касей Казаченок.





Где в Беларуси наибольшее количество болот и кто такие хранители Ельни?

Новый выпуск программы - в эфире сразу послена. Смотрите проект "Один день" и по субботам.