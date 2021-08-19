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Природный фильтр воды и аптека под открытым небом - Миорские болота в новой серии проекта "Один день"

19.08.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день" - легкие Европы и ягодный рай - Миорские болота. Природный фильтр воды и аптека под открытым небом. Например, растение, от которого даже змеи уползают из болота - багульник, хорошее средство при пневмонии. А из трех сотен известных миру видов мха, здесь можно встретить 30, а также увидеть большинство представителей флоры и фауны из Красной книги. В год в болота оседает один миллиметр любых растений, а в тысячелетие - метр, сколько метров торфа - столько и лет болоту.  Путешествие в 7 километров по болотам пройдем вместе с гидом Касей Казаченок.


Где в Беларуси наибольшее количество болот и кто такие хранители Ельни?


Новый выпуск программы -  в эфире сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1". Смотрите проект "Один день" и по субботам.

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В новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день" - легкие Европы и ягодный рай - Миорские болота. Природный фильтр воды и аптека под открытым небом. Например,...
 
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