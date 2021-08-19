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Латвийские пограничники за последнюю неделю пытались насильно вывезти на территорию Беларуси 9 групп нелегальных мигрантов

19.08.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Латвийские пограничники за последнюю неделю пытались насильно вывезти на территорию Беларуси 9 групп нелегальных мигрантов. Об этом корреспондентам Агентства теленовостей рассказал госсекретарь Совета безопасности. Александр Вольфович отметил,  между Беларусью и Латвией накануне оставалось 3 группы мигрантов, но никто из них, несмотря на усилия пограничников соседнего государства, не ступит на белорусскую землю. 


Обновленный пункт пропуска появился на белорусско-украинской границе 


И накануне Александр Вольфович посетил обновленный пункт пропуска на белорусско-украинской границе. В Верхнем Теребежове закончилась модернизация,  длилась она два года. Центр таможенного и пограничного оформления пополнил ряды пунктов пропуска  с самыми передовыми технологиями. Вот только пока из-за отсутствия взаимопонимания с украинской стороной транспортный поток по этому направлению так и не возобновился.


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Латвийские пограничники за последнюю неделю пытались насильно вывезти на территорию Беларуси 9 групп нелегальных мигрантов. Об этом корреспондентам Агентства...
 
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