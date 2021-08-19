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Латвийские пограничники за последнюю неделю пытались насильно вывезти на территорию Беларуси 9 групп нелегальных мигрантов. Об этом корреспондентам Агентства теленовостей рассказал госсекретарь Совета безопасности. Александр Вольфович отметил, между Беларусью и Латвией накануне оставалось 3 группы мигрантов, но никто из них, несмотря на усилия пограничников соседнего государства, не ступит на белорусскую землю.







Обновленный пункт пропуска появился на белорусско-украинской границе

И накануне Александр Вольфович посетил обновленный пункт пропуска на белорусско-украинской границе. В Верхнем Теребежове закончилась модернизация, длилась она два года. Центр таможенного и пограничного оформления пополнил ряды пунктов пропуска с самыми передовыми технологиями. Вот только пока из-за отсутствия взаимопонимания с украинской стороной транспортный поток по этому направлению так и не возобновился.