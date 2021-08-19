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Шестимесячная Ксюша борется с эпилепсией

19.08.2021 10:34 — Новости Общества | 21.by  
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Источник материала: 21.by

Девочке необходимо дорогостоящее генетическое исследование

Шестимесячная Ксюша борется с эпилепсией


Малышке Ксении Литинской из города Ветка Гомельской области только исполнилось полгодика. За это время девочка с мамой дома бывали редко и задерживались ненадолго. На пятые сутки после появления девочки на свет маму Анастасию с ребенком выписали домой. А днем позже пришлось экстренно вернуться в больницу – родителей насторожило, что дочка плакала очень тихо, еле слышно, нетипично для новорожденного. Материнское сердце подсказывало – что-то не так.

Уже на второй неделе жизни девочке выставили диагноз: энцефалопатия с синдромом угнетения. Ещё спустя время мама заметила в поведении дочки некоторые странности: на лице Ксюши появлялась неестественная улыбка, начинал дергаться кулачок и ножка, странно моргали глаза. Девочку снова госпитализировали, начали обследовать, спустя два месяца, проведенных в больнице, родители услышали диагноз – эпилепсия.

Сегодня медики делают все возможное, чтобы подобрать подходящее лечение, которое сможет купировать приступы эпилепсии, облегчить состояние малышки и дать ей возможность нормально развиваться. Ксении Литинской рекомендовано исследование «Полногеномное секвенирование генов человека» в «Центре генетики «Наследие» (г.Минск). Этот анализ поможет выяснить «природу» заболевания, правильно подобрать препарат и дальнейшее лечение для девочки. У Ксюши есть все шансы справиться с этой проблемой. Стоимость такого исследования составляет 9100 белорусских рублей, что для семьи на данном этапе непосильная сумма. Родители шестимесячной Ксении обратились за помощью в Центр помощи «Вера».

Шестимесячная Ксюша борется с эпилепсией


Проблемы начались на 26-й неделе беременности

Что стало причиной такого диагноза у долгожданной дочери, родители пытаются выяснить по сей день. В семье есть старшая дочка, абсолютно здоровая, да и в роду подобных заболеваний ни у кого не было. Такой диагноз стал шокирующей неожиданностью для родителей Ксюши.

«Моя беременность протекала хорошо. Но на сроке 27 недель я перенесла коварный Covid-19. После болезни, наблюдавшие беременность медики стали отмечать неудовлетворительное сердцебиение плода. Меня снова госпитализировали. А через два дня повторно поднялась температура. Получается, за время беременности я дважды перенесла коронавирусную инфекцию. Мы сильно переживали по этому поводу. Дальше каждые две недели я стала ездить в ГОДМГЦ «Брак и семья». Было решено регулярно делать УЗИ, чтобы контролировать состояние плода. Никаких пороков развития не обнаруживали, несмотря на перенесенную инфекцию, по результатам УЗИ-исследований с ребенком было все хорошо», – рассказывает мама Ксении – Анастаcия Владимировна.

Ксюша родилась на 39-й неделе беременности, все прошло хорошо и через пять дней маму с ребенком выписали домой. Однако больничные стены Анастасия с дочкой покинули ненадолго. Дома родителей насторожило то, что Ксюша стала плакать очень тихо, еле слышно. Это скорее было похоже на писк котенка, совсем нетипично для плача новорожденного ребенка.

Шестимесячная Ксюша борется с эпилепсией


До 15-20 приступов в день

«Дома мы и дня не пробыли, вынуждены были отправиться в детскую больницу. В стационаре Ксюшу обследовали и определили диагноз – энцефалопатия с синдромом угнетения. Спустя две недели с улучшением нас выписали из больницы. Но сердце все равно было не на месте, чувствовала, что что-то не так. В один из дней зашла в комнату и вижу, как дочка неестественно моргает глазками, дергается ножка и кулачок, на лице как будто застывшая неестественная улыбка. Дочка находилась в сознании, но ни на что не реагировала. Нас снова ожидала больница и многочисленные обследования»,  – рассказывают супруги Литинские.

Очередные два месяца в стационаре, череда анализов, несколько проведенных энцефалограмм головного мозга. У Ксении Литинской была выявлена эпилепсия. То нетипичное состояние, которое мама тогда увидела впервые дома, было первыми характерными для этого диагноза признаками – судорогами. Дальше судороги стали случаться с Ксюшей чаще – по несколько раз в сутки. Медики пытались подобрать лечение и искали препарат, который мог бы купировать приступы. Пробовали один, затем другой, но ожидаемого эффекта не было, девочке становилось хуже.

«Сейчас Ксюша принимает препарат, который не сертифицирован в Беларуси. Его нам привозят из России. Это пока единственный препарат, который сдерживает приступы, но не убирает их окончательно. Он очень токсичный и влияет на глаза, печень и почки на безвозвратной основе. Проблема ещё и в том, что доза рассчитывается исходя из массы тела, а вес ребенок не набирает. На фоне препарата у Ксюши плохой аппетит, а к дозе организм привыкает очень быстро. Если начнутся побочные эффекты, препарат нужно будет отменить и искать другой. Без генетического анализа на поиски и подбор препарата уйдет много времени, Ксюше может стать хуже. Последнее МРТ головного мозга показало, что у ребенка нет негативных изменений, значительно улучшилась и энцефалограмма. У нас есть все шансы справиться с эпилепсией и догнать в развитии своих сверстников, но для этого необходимо провести развернутое дорогостоящее генетическое исследование», – поясняет мама Ксюши Анастасия Владимировна.

Шестимесячная Ксюша борется с эпилепсией


Необходимо дорогостоящее генетическое исследование

Каждый такой приступ – это шаг назад в развитии девочки. Судороги сильно тормозят психическое и физическое развитие малышки. Если эту проблему не решить на данном этапе в маленьком возрасте, дальше начнут происходить необратимые изменения в головном мозге ребенка, развитие Ксюши сильно замедлится. На сегодняшний день несмотря на все трудности со здоровьем, Ксюша хоть и отстает в развитии, но научилась улыбаться, переворачиваться на животик, держать голову. Родители и наблюдающие ребенка медики делают все возможное, чтобы помочь Ксюше, не упустить время, добиться улучшения её состояния, дать шанс на дальнейшее нормальное качество жизни. Для этого необходимо провести развернутый ДНК-тест. Исследование поможет найти поломку в генах, подобрать необходимый лекарственный препарат, который сможет купировать приступы и менее токсично воздействовать на организм ребенка. Такое сложное исследования проводят в Беларуси в Центре генетики «Наследие», его стоимость составляет – 9100 белорусских рублей.

«Стоимость этого исследования для нашей семьи просто космическая. У нас нет таких денег, поэтому мы обращаемся в Центр помощи «Вера», ко всем неравнодушным людям и просим о помощи. Для нас очень важно дать Ксюше шанс на здоровую и качественную жизнь. Она только пришла в этот мир, только начинает жить, мы мечтаем видеть своего ребенка здоровым, забыть и больницах и жить обычной жизнью», – обращаются родители Ксении Литинской.

Шестимесячная Ксюша борется с эпилепсией


Центр помощи «Вера» открывает благотворительный сбор в поддержку Ксении Литинской. Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям и просим поддержать маленькую Ксюшу!

Оказать помощь в оплате исследования «Полногеномное секвенирование генов человека» в «Центре генетики «Наследие» (г.Минск) для Ксюши Литинской стоимостью 9100 бел.руб., Вы можете, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Литинская Ксения:

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

Система «Расчет» (ЕРИП)

Благотворительность, общественные объединения

Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Литинская ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Литинская 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

6. Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555 Вы пожертвуете 3 рубля.

7. QR-код

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке https://c-vera.by/hochu-pomoch/qr-kod/, укажите цель пожертвования - Литинская Ксения, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

Уважаемые благотворители! Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Публичной оферты о пожертвовании, размещенной на нашем сайте www.c–vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с ее условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!

 
 
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Малышке Ксении Литинской из города Ветка Гомельской области только исполнилось полгодика. За это время девочка с мамой дома бывали редко и задерживались ненадолго. На пятые сутки после появления девочки на свет маму Анастасию с ребенком выписали домой. А днем позже пришлось экстренно вернуться в больницу – родителей насторожило, что дочка плакала очень тихо, еле слышно, нетипично для новорожденного. Материнское сердце подсказывало – что-то не так.
 
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