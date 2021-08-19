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Исаченко: в основе Целей устойчивого развития - никого не оставить в стороне

19.08.2021 11:21 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В основе Целей устойчивого развития лежит принцип никого не оставить в стороне. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Анатолий Исаченко во время открытия конференции "Локализация Целей устойчивого развития на региональном уровне", передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь продолжает системное выполнение Повестки-2030. В этом вопросе мы исходим из того, что Цели устойчивого развития работают для людей", - сказал Анатолий Исаченко.
Исаченко: в основе Целей устойчивого развития - никого не оставить в стороне
Вице-спикер подчеркнул, что в основе глобального стратегического плана лежит осмысленный девиз "Никого не оставить в стороне". "Руководствуясь этим принципом, сегодня вопросы вовлечения всех регионов Беларуси в планомерное развитие с учетом их особенностей являются важными для государства. Такой подход по локализации ЦУР носит стратегический характер и полностью соответствует одному из приоритетов, выработанных на шестом Всебелорусском народном собрании, - сильные регионы", - отметил он.

По оценкам международных экспертов, уровень прогресса достижения Беларусью ЦУР составляет почти 79%. В Индексе человеческого развития мы занимаем 53-е место в категории стран с очень высоким уровнем человеческого развития. В независимом рейтинге Целей устойчивого развития нашей стране принадлежит 24-е место из 165 стран.

/Будет дополнено/.-0- 
Исаченко: в основе Целей устойчивого развития - никого не оставить в стороне
Исаченко: в основе Целей устойчивого развития - никого не оставить в стороне
Исаченко: в основе Целей устойчивого развития - никого не оставить в стороне
Фото Павла Орловского
 
Теги: Минск
 
 
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"Беларусь продолжает системное выполнение Повестки-2030. В этом вопросе мы исходим из того, что Цели устойчивого развития работают для людей", - сказал Анатолий...
 
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