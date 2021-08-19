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До +27°С ожидается по юго-востоку Беларуси 20 августа 

19.08.2021 11:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 20 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 8-14 градусов. Днем будет от плюс 20 по северо-западу до 27 градусов тепла по юго-востоку республики.-0- 
 
Теги: Минск
 
 
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Температура воздуха ночью составит плюс 8-14 градусов. Днем будет от плюс 20 по северо-западу до 27 градусов тепла по юго-востоку республики. 
 
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