Источник материала: БелТА

Беларуси 20 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. 19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается по юго-востоку20 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





В пятницу будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так До +27°С ожидается по юго-востоку Беларуси 20 августа Температура воздуха ночью составит плюс 8-14 градусов. Днем будет от плюс 20 по северо-западу до 27 градусов тепла по юго-востоку республики.

Температура воздуха ночью составит плюс 8-14 градусов. Днем будет от плюс 20 по северо-западу до 27 градусов тепла по юго-востоку республики.-0-