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ЕС осуждает атаки на медиапространство Беларуси
19.08.2021 12:05 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Нынешний режим в Беларуси проводит зачистку медиапространства, пытаясь убрать из него всех «неугодных» В Евросоюзе выразили обеспокоенность ситуацией со средствами массовой информации.
Вчерашняя атака на агентство БелаПАН была прокомментирована Европейской службой внешних действий.
«Упорно пытаясь уничтожить свободное медиапространство режим Лукашенко атаковал БелаПАН, назвал Zerkalo (TUT.by) экстремистским и хочет лишить регистрации БАЖ; 33 сотрудника СМИ находятся в тюрьме. ЕС настаивает на их немедленном безусловном освобождении», — говорится в заявлении.
Напомним, что 18 августа у сотрудников агентства БелаПАН
В СК сообщили, что директора и главного редактора информационного агентства БелаПАН Ирину Левшину, бухгалтера Екатерину Боеву и бывшего директор агентства Дмитрия Новожилова подозревают в причастности к массовым беспорядкам.
Напомним, 14-15 июля по всей Беларуси
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Нынешний режим в Беларуси проводит зачистку медиапространства, пытаясь убрать из него всех «неугодных» В Евросоюзе выразили обеспокоенность ситуацией со...
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