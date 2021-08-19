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Курсы валют на 19 августа - рубль ослаб к доллару и российскому рублю

19.08.2021 12:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и российскому рублю и окреп к евро. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 51 копейка. Евро 2 рубля 94 копейки, и 3 рубля 41 копейку стоят 100 российских рублей.

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На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и российскому рублю и окреп к евро. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 51 копейка. Евро 2 рубля 94 копейки, и 3 рубля 41...
 
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