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Курсы валют на 19 августа - рубль ослаб к доллару и российскому рублю
19.08.2021 12:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и российскому рублю и окреп к евро. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 51 копейка. Евро 2 рубля 94 копейки, и 3 рубля 41 копейку стоят 100 российских рублей.
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На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и российскому рублю и окреп к евро. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 51 копейка. Евро 2 рубля 94 копейки, и 3 рубля 41...
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