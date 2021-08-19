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А. Исаченко: Беларусь по-прежнему настроена на конструктивный, правдивый диалог и уважение позиций друг друга

19.08.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь на международной арене по-прежнему настроена на конструктивный, правдивый диалог и уважение позиций друг друга.  Об этом заявил сегодня  Анатолий Исаченко во время онлайн-конференции, посвященной реализации стратегии устойчивого развития в регионах. Национальный координатор по достижению целей также отметил - в независимом рейтинге Беларусь занимает 24-е место из 165-ти государств.  

К этому процессу подключаются и регионы. В качестве положительного примера - опыт Могилевской области, где в настоящее время  реализуется первая региональная стратегия устойчивого развития  до 2035-го года. Вовлечение регионов в планомерное устойчивое развитие - приоритетное  направление для нашего государства.

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Беларусь на международной арене по-прежнему настроена на конструктивный, правдивый диалог и уважение позиций друг друга.  Об этом заявил сегодня  Анатолий...
 
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