А. Исаченко: Беларусь по-прежнему настроена на конструктивный, правдивый диалог и уважение позиций друг друга

Источник материала: БT

Беларусь на международной арене по-прежнему настроена на конструктивный, правдивый диалог и уважение позиций друг друга. Об этом заявил сегодня Анатолий Исаченко во время онлайн-конференции, посвященной реализации стратегии устойчивого развития в регионах. Национальный координатор по достижению целей также отметил - в независимом рейтинге Беларусь занимает 24-е место из 165-ти государств.



К этому процессу подключаются и регионы. В качестве положительного примера - опыт Могилевской области, где в настоящее время реализуется первая региональная стратегия устойчивого развития до 2035-го года. Вовлечение регионов в планомерное устойчивое развитие - приоритетное направление для нашего государства.



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