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А. Исаченко: Беларусь по-прежнему настроена на конструктивный, правдивый диалог и уважение позиций друг друга
19.08.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Беларусь на международной арене по-прежнему настроена на конструктивный, правдивый диалог и уважение позиций друг друга. Об этом заявил сегодня Анатолий Исаченко во время онлайн-конференции, посвященной реализации стратегии устойчивого развития в регионах. Национальный координатор по достижению целей также отметил - в независимом рейтинге Беларусь занимает 24-е место из 165-ти государств.
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А. Исаченко: Беларусь по-прежнему настроена на конструктивный, правдивый диалог и уважение позиций друг друга
Беларусь на международной арене по-прежнему настроена на конструктивный, правдивый диалог и уважение позиций друг друга. Об этом заявил сегодня Анатолий...
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