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Где проводят отпуск белорусы в условиях пандемии
19.08.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЛето на исходе, но турсезон не заканчивается. И это хорошая новость. Но есть и плохая. Ковид по-прежнему диктует условия и географию отдыха. Вот уже второй год и организаторы, и потребители туруслуг подстраиваются под реалии путешествий, ограниченные рамками тестов, вакцин, закрытых границ и других условий каждой конкретной принимающей страны, которая к тому же меняет эти условия в зависимости от развития ковид-ситуации.
Куда ездят и как отдыхают белорусы, когда мир в заложниках у пандемии? Правильно - все реже за рубеж, все чаще в белорусскую глубинку. Словом, как и прогнозировали, для страны ковид стал шансом переформатироваться и обратить более пристальное внимание на внутренний туризм. Механизмов много - снизить себестоимость, предложить новые продукты. Как справились с этой задачей? Удалось ли выстрелить белорусскому турпродукту? И как пандемия изменила агроэкотуризм? (видео).
Интересные маршруты для поездок по Беларуси:
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Лето на исходе, но турсезон не заканчивается. И это хорошая новость. Но есть и плохая. Ковид по-прежнему диктует условия и географию отдыха. Вот уже второй год и...
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