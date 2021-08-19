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В Бобруйском районе лесники спасли трех рысят
19.08.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Бобруйском районе лесники спасли трех рысят и передали могилевскому зоосаду. Животные прошли оздоровление. После чего новых жителей переселили в специальные вольеры. У рысят хороший аппетит, они любят играть и быстро растут. Поэтому специалисты задумываются над расширением нового дома.
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В Бобруйском районе лесники спасли трех рысят и передали могилевскому зоосаду. Животные прошли оздоровление. После чего новых жителей переселили в специальные...
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