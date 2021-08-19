﻿ В Бобруйском районе лесники спасли трех рысят. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Бобруйском районе лесники спасли трех рысят

19.08.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Бобруйском районе лесники спасли трех рысят и передали могилевскому зоосаду. Животные прошли оздоровление. После чего новых жителей переселили в специальные вольеры. У рысят хороший аппетит, они любят играть и быстро растут. Поэтому специалисты задумываются над расширением нового дома. 

Сейчас специалисты зоосада подбирают имя рысятам - девочку уже назвали Марой.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бобруйском районе лесники спасли трех рысят и передали могилевскому зоосаду. Животные прошли оздоровление. После чего новых жителей переселили в специальные...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минтранс готовит дороги к эксплуатации в осенне-зимний период
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by