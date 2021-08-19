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Минтранс готовит дороги к эксплуатации в осенне-зимний период

19.08.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Министерство транспорта готовит технику к зимней расчистке дорог. Всего планируется задействовать 60 машин роторной техники, около 650 машин для разбрасывания песка и соли и порядка тысячи снегоочистителей. Об этом сообщил начальник главного управления автодорог Минтранса Александр Головнев. Сейчас особое внимание заготовке материалов для устранения скользкости дорог, а также подготовке техники для зимнего содержания.

В каждой эксплуатационной организации проведена инженерная подготовка зимнего содержания. В целом на пятилетку по организациям республиканских автомобильных дорог на зимний период требуется почти 400 тысяч тонн песчано-соляной смеси.

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Министерство транспорта готовит технику к зимней расчистке дорог. Всего планируется задействовать 60 машин роторной техники, около 650 машин для разбрасывания...
 
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