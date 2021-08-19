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Его картины не вписывались ни в один жанр, и он создал свой - художник О. Орлов - гость программы "Скажинемолчи"

19.08.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Во время общественно-политических событий прошлого года в Беларуси большинству представителей бчб-взглядов при помощи НЛП-технологий загрузили определенные убеждения, через которые пытались разрушить страну. Такое мнение высказал гость программы "Скажинемолчи" - художник и рок-музыкант Олег Орлов. Он реставрирует иконы и исполняет готический рок, коллекционирует Исачева и состоит в Либерально-демократической партии Беларуси. Его жизнь окутана мистикой, после клинической смерти в юношеском возрасте Олег Орлов стал видеть образы, которые теперь воплощает на холсте. Его картины не вписывались ни в один жанр, и он создал свой.

Олег Орлов - художник, рок-музыкант:
До августовских событий прошлого года я был абсолютно, скажем так, не то, что вне политики - я наблюдал, смотрел, делал свои какие-то выводы, но всегда во мне присутствовала такая железная, четкая уверенность в том, что  государство должно быть сильным и что все люди, которые находятся, являются гражданами этого государства, должны понимать, что государство - это как семья. И это определенная в энергетическом плане пирамида, у которой есть верхушка, есть середина, есть много-много разных частей и кирпичиков. И когда начали происходить эти события, мне стало реально больно за то, что прекрасная страна может быть внезапно просто реально порвана на куски и исчезнет. Вот если бы здесь произошло то, что здесь хотели сделать, она бы просто исчезла как энергетический объект, в котором сосредоточено столько всего прекрасного, хорошего - леса, поля, небо, люди, отношения, взгляды и какое-то было единение. Это добрый народ. Я сам русский человек, но я всю свою сознательную жизнь живу здесь.

Все выпуски "Скажинемолчи" - на youtube-канале "Беларусь 1"


О своем творчестве и современном искусстве, эксклюзивной коллекции картин Исачева и потустороннем мире - рассуждения Олега Орлова смотрите в программе "Скажинемолчи" на сайте Белтелерадиокомпании, в YouTube, а выдержки - в телеграм-канале проекта.

Другие выпуски проекта смотрите здесь.

 
 
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