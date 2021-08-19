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МНС начинает рассылать физлицам уведомления о необходимости уплаты транспортного налога
19.08.2021 15:19 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство по налогам и сборам начало рассылать физическим лицам-владельцам автомобилей уведомления о необходимости оплаты транспортного налога.
По словам министра Сергея Наливайко, ведомством налажено взаимодействие с базой ГАИ, поэтому физлица, имеющие личные кабинеты плательщика на портале МНС, уже должны были получить уведомление о транспортных средствах, которые состоят на учете.
«Будут направлены извещения тем физическим лицам, у которых по состоянию на 1 июля есть транспортное средство. Им будет исчислен налог», — цитирует Наливайко
В этом году беларусские владельцы транспортных средств должны будут сделать авансовый платеж в размере 29 рублей или одной базовой величины. В следующем году автовладельцы доплатят налог исходя из использования автомобиля в 2021 году. Транспортный налог за 2021 год нужно оплатить до 15 ноября 2022 года на основании извещения, которое будут направлять налоговые органы до 1 сентября 2022 года.
Напомним, что госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства в Беларуси
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Министерство по налогам и сборам начало рассылать физическим лицам-владельцам автомобилей уведомления о необходимости оплаты транспортного налога.
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