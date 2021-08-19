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Прогноз погоды на 20 августа
19.08.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по западу страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Днем 20 августа местами по западу республики ожидаются грозы.
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Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по западу страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Днем 20 августа...
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