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Прогноз погоды на 20 августа

19.08.2021 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по западу страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Днем 20 августа местами по западу республики ожидаются грозы.


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Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по западу страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Днем 20 августа...
 
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