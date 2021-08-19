Система здравоохранения Минской области в ближайшее время пополнится новыми объектами

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Некоторые будут возведены с поддержкой Китая. В этом году начнут строить поликлинику в Несвиже и амбулаторию в деревне Озерцо Минского района. Среди премьер этого года - новая детская поликлиника в Жодино, а вслед за ней откроют и детский многопрофильный корпус Борисовской больницы. Здесь также смогут лечиться и юные жители Березино и Крупок. Помещения готовы на 75 %. Просторнее станет приемный покой, самые современные возможности появятся в отделениях анестезиологии и реанимации. В скором времени начнется и установка медицинского оборудования.

Александр Дрозд, главный врач Борисовской центральной районной больницы:

Рентгеновское и диагностическое оборудование, холтер и эндоскопическое оборудование. С учетом того, что хирургический корпус будет продолжать свою работу, мы будем внедрять малоинвазивные технологии для детей. Это лапароскопическая стойка, будет много оборудования для восстановления, в том числе галокамера.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Активно идет строительство поликлиники в Боровлянах на 800 посещений в смену. И, я думаю, в следующем году будет ввод в эксплуатацию этого объекта. В ближайшей перспективе - это больница в городе Заславль и больница в поселке Дружный Пуховичского района. Что касается нашего сотрудничества с корпорацией САМС, то активно идет работа, и наши эксперты отправили пакеты документов китайским коллегам по строительству инфекционной больнице в Борисове.

В ближайшие годы следом за Несвижем и Молодечно новый кабинет компьютерной томографии откроется и в Клецкой районной больнице.





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