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Госавтоинспекция Минска вносит изменения в правила для категории экотранспорта

19.08.2021 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Городское экодвижение с каждым летним сезоном набирает обороты! Новые модели зеленого транспорта - моноколеса, электросамокаты и велосипеды уже стали частью городского трафика. А многочисленные шеринговые компании предлагают средства персональной мобильности в аренду. Чтобы сделать движение на дорогах города более безопасным для всех участников, Госавтоинспекция  Минска вносит изменения в правила для категории экотранспорта. 

О нововведениях и ограничениях передвижения на таких приспособлениях Илья Цветков (видео).


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Теги: Минск
 
 
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Городское экодвижение с каждым летним сезоном набирает обороты! Новые модели зеленого транспорта - моноколеса, электросамокаты и велосипеды уже стали частью...
 
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