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Госавтоинспекция Минска вносит изменения в правила для категории экотранспорта
19.08.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Городское экодвижение с каждым летним сезоном набирает обороты! Новые модели зеленого транспорта - моноколеса, электросамокаты и велосипеды уже стали частью городского трафика. А многочисленные шеринговые компании предлагают средства персональной мобильности в аренду. Чтобы сделать движение на дорогах города более безопасным для всех участников, Госавтоинспекция Минска вносит изменения в правила для категории экотранспорта.
О нововведениях и ограничениях передвижения на таких приспособлениях Илья Цветков (видео).
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Городское экодвижение с каждым летним сезоном набирает обороты! Новые модели зеленого транспорта - моноколеса, электросамокаты и велосипеды уже стали частью...
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