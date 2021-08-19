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Городское экодвижение с каждым летним сезоном набирает обороты! Новые модели зеленого транспорта - моноколеса, электросамокаты и велосипеды уже стали частью городского трафика. А многочисленные шеринговые компании предлагают средства персональной мобильности в аренду. Чтобы сделать движение на дорогах города более безопасным для всех участников, Госавтоинспекция Минска вносит изменения в правила для категории экотранспорта.

О нововведениях и ограничениях передвижения на таких приспособлениях Илья Цветков (видео).





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