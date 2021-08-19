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Гомельский регион присоединился к акции "Соберем портфель первокласснику"

19.08.2021 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Благотворительный марафон "Соберем портфель первокласснику" подхватил Гомельский регион. Сегодня в областном центре свои первые портфели получили 10 будущих школьников - все они имеют сложности со здоровьем. Оказать им поддержку откликнулись депутаты горсовета, а также общественные организации, индивидуальные предприниматели и предприятия. Кроме рюкзака с набором школьных принадлежностей, каждый ребенок получил и сладкие подарки.

Геннадий Козлов, председатель Постоянной комиссии по социальным вопросам и делам молодежи Гомельского городского Совета депутатов:

Всегда очень приятно, когда видишь улыбку и радость детей. Тем более, сегодня мы присутствуем там, где дети имеют свои особенности. Поэтому очень рады, что этим детям мы сможем подарить радость, и они с хорошим настроением и новым портфелем пойдут в школу.

Николай Ковалевич, председатель Гомельского городского Совета депутатов:

Хочется, чтобы наша молодежь (ей столько уделяется внимания государством) ценили это и помнили в будущем, где бы они ни были и кем бы ни были, в какой республике ни жили, гордились тем, что они белорусы и несли это по своей жизни.

Еще одним подарком для ребят стало шоу мыльных пузырей. Охватить благотворительной акцией планируют всех детей, которые нуждаются в помощи и находятся в особой жизненной ситуации.


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Благотворительный марафон "Соберем портфель первокласснику" подхватил Гомельский регион. Сегодня в областном центре свои первые портфели получили 10 будущих...
 
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