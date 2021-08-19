Гродненская область принимает молодежный турслет, посвященный Году народного единства

Источник материала: БT

Дятлово принимает областной молодежный турслет, в этом году он посвящен Году народного единства. В урочище Рыбаки собралось около 400 активистов БРСМ, сформировано 14 команд. На протяжении трех дней они будут соревноваться в интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах. Например, лучшего выберут в туристическом волейболе, поднятии гири, перетягивании каната и прохождении полосы препятствий. Состоится и конкурс капитанов.

Официальное открытие областного турслета начнется в 17:00. Затем пройдет открытый диалог "Беларусь. Молодежь. Единство".





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