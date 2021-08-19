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19 августа С. Сивец провел личный прием граждан в Совете Республики

19.08.2021 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

19 августа в Совете Республики личный прием граждан провел Сергей Сивец. В верхней палате парламента сенатор курирует законодательство и государственное строительство, поэтому к нему уже традиционно было больше юридических вопросов. Люди обращались с просьбой помочь разобраться с земельными участками и другими семейными спорами. Прозвучали и частные инициативы. 

В целом, как отметил Сергей Сивец, в стране нужно и важно повышать правовую грамотность. Большая часть обращений требует решения на местах уполномоченными госорганами. 


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19 августа в Совете Республики личный прием граждан провел Сергей Сивец. В верхней палате парламента сенатор курирует законодательство и государственное...
 
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