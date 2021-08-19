Н. Патрушев: Украина идет к распаду из-за процветания в стране неонацизма, экстремизма и преступности

Источник материала: БT

Однако извлечь урок из опыта Афганистана получается не у всех: некоторые страны продолжают уповать на внешнее руководство. Похожим образом Вашингтон поступает с Украиной - об этом сообщил в интервью "Известиям" глава Совбеза России. По мнению Николая Патрушева, в стране расцветает неонацизм, экстремизм, преступность и наркотрафик, а также межнациональная и межрелигиозная рознь. Этому способствует, в том числе и "накачивание" Украины ненужным американцам вооружением. По мнению Патрушева, наша южная соседка идет к распаду, а США в определенный момент и не вспомнят о своих сторонниках, так же, как это было в Кабуле.

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