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Н. Патрушев: Украина идет к распаду из-за процветания в стране неонацизма, экстремизма и преступности

19.08.2021 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Однако извлечь урок из опыта Афганистана получается не у всех: некоторые страны продолжают уповать на внешнее руководство. Похожим образом Вашингтон поступает с Украиной - об этом сообщил в интервью "Известиям" глава Совбеза России. По мнению Николая Патрушева, в стране расцветает неонацизм, экстремизм, преступность и наркотрафик, а также межнациональная и межрелигиозная рознь. Этому способствует, в том числе и "накачивание" Украины ненужным американцам вооружением. По мнению Патрушева, наша южная соседка идет к распаду, а США в определенный момент и не вспомнят о своих сторонниках, так же, как это было в Кабуле.



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Однако извлечь урок из опыта Афганистана получается не у всех: некоторые страны продолжают уповать на внешнее руководство. Похожим образом Вашингтон поступает с...
 
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