"Хороводное" дело: следователи Бреста установили личности 115 человек, участвовавших в массовых беспорядках

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Следователи в Бресте установили личность 115 человек так называемого хороводного дела. 13 сентября прошлого года собравшиеся вышли на дорогу в центре города, перекрыв движение на перекрестке. С учетом полученных доказательств в рамках уголовного дела более сотни фигурантам предъявлены обвинения в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, что повлекло нарушение работы транспорта и предприятий.

Максим Плоскунов, замначальника УСК Беларуси по Брестской области:

Уголовные дела в отношении 88 лиц переданы прокурору для направления в суд. В настоящее время органы предварительного следствия и милиционеры продолжают активные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению указанных противоправных действий.

Судами Бреста и Брестского района в отношении 70-ти фигурантов вынесены обвинительные приговоры за совершение аналогичного преступления.





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