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"Хороводное" дело: следователи Бреста установили личности 115 человек, участвовавших в массовых беспорядках
19.08.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Следователи в Бресте установили личность 115 человек так называемого хороводного дела. 13 сентября прошлого года собравшиеся вышли на дорогу в центре города, перекрыв движение на перекрестке. С учетом полученных доказательств в рамках уголовного дела более сотни фигурантам предъявлены обвинения в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, что повлекло нарушение работы транспорта и предприятий.
Максим Плоскунов, замначальника УСК Беларуси по Брестской области:
Уголовные дела в отношении 88 лиц переданы прокурору для направления в суд. В настоящее время органы предварительного следствия и милиционеры продолжают активные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению указанных противоправных действий.
Судами Бреста и Брестского района в отношении 70-ти фигурантов вынесены обвинительные приговоры за совершение аналогичного преступления.
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"Хороводное" дело: следователи Бреста установили личности 115 человек, участвовавших в массовых беспорядках
Следователи в Бресте установили личность 115 человек так называемого хороводного дела. 13 сентября прошлого года собравшиеся вышли на дорогу в центре города,...
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