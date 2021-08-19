ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минлесхоз установил требования к внесению сведений в ЕГАИС

19.08.2021 18:07 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства лесного хозяйства от 2 августа 2021 года №11 утверждено положение о порядке внесения сведений в единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Положением установлены требования к формированию общих сведений в ЕГАИС. Кроме того, урегулированы вопросы внесения в систему сведений о разрешительных документах, дающих право на рубку леса, изъятие, удаление древесно-кустарниковой растительности; о древесине и ее остатках на участках, предоставляемых для рубки леса, изъятия, удаления древесно-кустарниковой растительности; о вывезенной древесине в места ее хранения; о транспортируемой и (или) реализуемой древесине; подтверждающих получение покупателем (потребителем) древесины, а также об изъятой или конфискованной.

Сведения в систему вносятся уполномоченными лицами участников ЕГАИС со стационарного и (или) мобильного клиентского рабочего места посредством интернета.

Документ разработан в соответствии с указом от 18 февраля 2021 года №50 "О совершенствовании деятельности по учету древесины".

Постановление вступает в силу с 20 августа 2021 года.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документ разработан в соответствии с указом от 18 февраля 2021 года №50 "О совершенствовании деятельности по учету древесины". Постановление вступает в силу с 20...
 
Новости дня
Новости общества
 
БЖД проведет акцию "Дети и безопасность"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by