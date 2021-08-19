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Православные сегодня отмечают Преображение Господне

19.08.2021 18:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В православном календаре сегодня Преображение Господне, в народе - Яблочный Спас. В честь праздника в Заславле проходит международный пленэр "Заславский Спас". Художники - профессионалы и любители со всех уголков Беларуси, а дистанционно - из многих стран - в течение нескольких часов создают картины, посвященные теме урожая. В чем отличительность народного и церковного праздника - репортаж Ларисы Гулякевич (видео).


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В православном календаре сегодня Преображение Господне, в народе - Яблочный Спас. В честь праздника в Заславле проходит международный пленэр "Заславский Спас"....
 
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