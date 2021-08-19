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Белорусские специалисты построят одну из крупнейших школ в России

19.08.2021 18:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. ООО "Стройинжиниринг", созданное с участием белорусской стороны, получило право на строительство мегашколы в Воронеже, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Это будет одно из самых больших учебных заведений в России, рассчитанное на 2860 мест, - отметили в дипмиссии. - Компании предстоит построить здание с переменной этажностью в 2-4 этажа. "Пятно" застройки основного здания составит более 21 тыс. кв.м, его площадь достигнет почти 60 тыс. кв.м. В мегашколе будет 110 классов, обучающихся в одну смену, обучать детей будут 220 педагогов. Объект уникальный в масштабах России".

Проект предусматривает обособленные учебные блоки, создание безбарьерной среды, условий для развития творческого потенциала детей и занятий спортом.

Ранее ООО "Стройинжиниринг" выступило генеральным подрядчиком по возведению в Семилукском районе Воронежской области общеобразовательной школы на 520 мест. Объект сдан в эксплуатацию и реализован по инвестиционно-строительному принципу с привлечением экспортного кредита ОАО "Банк развития Республики Беларусь".-0-
 
 
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ООО "Стройинжиниринг", созданное с участием белорусской стороны, получило право на строительство мегашколы в Воронеже.
 
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