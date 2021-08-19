Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские специалисты построят одну из крупнейших школ в России ООО "Стройинжиниринг", созданное с участием белорусской стороны, получило право на строительство мегашколы в Воронеже.

19 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. ООО "Стройинжиниринг", созданное с участием белорусской стороны, получило право на строительство мегашколы в Воронеже, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России."Это будет одно из самых больших учебных заведений в России, рассчитанное на 2860 мест, - отметили в дипмиссии. - Компании предстоит построить здание с переменной этажностью в 2-4 этажа. "Пятно" застройки основного здания составит более 21 тыс. кв.м, его площадь достигнет почти 60 тыс. кв.м. В мегашколе будет 110 классов, обучающихся в одну смену, обучать детей будут 220 педагогов. Объект уникальный в масштабах России".Проект предусматривает обособленные учебные блоки, создание безбарьерной среды, условий для развития творческого потенциала детей и занятий спортом.Ранее ООО "Стройинжиниринг" выступило генеральным подрядчиком по возведению в Семилукском районе Воронежской области общеобразовательной школы на 520 мест. Объект сдан в эксплуатацию и реализован по инвестиционно-строительному принципу с привлечением экспортного кредита ОАО "Банк развития Республики Беларусь".-0-