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Открытый диалог "Беларусь. Молодежь. Единство" собрал молодых белорусов в Дятловском районе
19.08.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Что волнует сегодня молодых белорусов? Ответ на этот вопрос искали участники открытого диалога "Беларусь. Молодежь. Единство", который стал одним из центральных мероприятий первого дня областного турслета под Гродно. Поддержка спортивной и творческой молодежи, развитие студотрядовского и волонтерского движения, организация занятости - к дискуссии подключились губернатор Гродненской области Владимир Караник и глава молодежной организации страны Александр Лукьянов: именно в такой непринужденной обстановке есть возможность поднять острые темы и прийти к единому решению, уверены эксперты.
Молодежный турслет посвящен Году народного единства. В урочище Рыбаки собрались около 400 активистов БРСМ, сформированы 14 команд. На протяжении трех дней они будут соревноваться в интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах. Победителей назовут 21 августа. Они же представят Гродненскую область на республиканском фестивале работающей молодежи "Олимпия-2021".
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Что волнует сегодня молодых белорусов? Ответ на этот вопрос искали участники открытого диалога "Беларусь. Молодежь. Единство", который стал одним из центральных...
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