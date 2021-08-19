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Повный: сохранение своей идентичности - самое ценное для белорусов в исторической перспективе
19.08.2021 21:29 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохранение своей идентичности - самое ценное для белорусов в исторической перспективе. Такое мнение высказал настоятель храма-памятника в честь Всех Святых протоиерей Федор Повный в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале
"Ни статут, ни первая Конституция, ничто самое-самое прогрессивное в исторической перспективе не столь ценно, как сохранение идентичности. То есть, по сути, самого народа", - сказал Федор Повный.
По его словам, "когда нация ощущает свой особый дух, свое служение Богу и правде, тогда она свободна". "Как человека поднимают над жизненными обстоятельствами духовная стойкость и воля, так и нацию - внутреннее устроение и целеполагание. Сегодня нужно благодарить Бога, что позиция главы нашего государства такая прямая и открытая и показывает его главную заботу - о народе. Но не абстрактную, а действенную и решительную. Это ценно. И нужно ценить такое отношение и беречь его", - заявил протоиерей.-0-
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"Ни статут, ни первая Конституция, ничто самое-самое прогрессивное в исторической перспективе не столь ценно, как сохранение идентичности. То есть, по сути, самого...
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