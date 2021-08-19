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Повный: задача церкви в учебных учреждениях - очеловечивать, а не проповедовать
19.08.2021 22:05 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача церкви в учебных учреждениях - очеловечивать, а не проповедовать. Об этом заявил настоятель храма-памятника в честь Всех Святых протоиерей Федор Повный в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.
"Радуюсь тому, что школы вновь будут воспитывать личностей. Это один из усвоенных уроков августа 2020-го", - сказал Федор Повный.
Протоиерей отметил, что государство оказало доверие Белорусской православной церкви, предложив содействовать "в формировании высоких нравственных качеств и любви к Отечеству у детей и молодежи".
"На мой взгляд, этот шаг логичен, потому что мировоззрение формируется на тех ценностях, которые передаются от предков из поколения в поколение. Забыть о них - значит потерять себя как нацию, утратить идентичность. Кроме того, ни один из школьных предметов не рассматривает духовных законов бытия человека. А они так же важны, как и законы физические", - заявил настоятель храма-памятника в честь Всех Святых.
При этом Федор Повный подчеркнул: церковь не вмешивается в процесс образования, сохраняет принцип светскости школы. "Но предлагает ученикам ознакомиться с христианским наследием Родины, посмотреть на историю и культуру белорусского народа через призму евангельских ценностей. Задача церкви в пределах учебных учреждений - очеловечивать, а не проповедовать, - сказал он. - Для проповеди есть амвон (специальное сооружение в храме для чтения Священного Писания. - Прим. БЕЛТА), для катехизации - приходские воскресные школы".
По словам протоирея, в школах на факультативных занятиях и информационных часах представители БПЦ будут проводить "интересные беседы о смысле жизни и служении людям, о дружбе и чести, любви и влюбленности, здоровом образе жизни и чистоте сердца".
"И не нужно думать и пугать людей, что с 1 сентября высадится десант священников и побежит в школу учить детей церковно-славянской азбуке. Такие пугалки мы уже проходили", - добавил Федор Повный.-0-
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Протоиерей отметил, что государство оказало доверие Белорусской православной церкви, предложив содействовать "в формировании высоких нравственных качеств и...
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