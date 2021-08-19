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 ГПК: Польша не прекращает попытки вытеснения беженцев

19.08.2021 22:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша не прекращает попытки вытеснения беженцев, выгоняют даже инвалидов. Об этом информирует Telegram-канал Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Непосредственно на белорусско-польской границе гродненские пограничники 18 августа обнаружили четверых граждан неславянской внешности. Мужчин насильно вытесняли на территорию нашей страны.

Мигранты пояснили, что польские пограничники доставили их к польско-белорусской границе. Иностранец с явными признаками инвалидности выглядел изможденным и жаловался на недомогание.

Для оказания неотложной медицинской помощи пограничники вызвали медиков. Мужчина был доставлен в больницу скорой медицинской помощи города Гродно. Оставшиеся отказались от помощи и заявили, что продолжат просить предоставления статуса беженца в странах Евросоюза.-0-
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Мигранты пояснили, что польские пограничники доставили их к польско-белорусской границе. Иностранец с явными признаками инвалидности выглядел изможденным и ...
 
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