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Миорские болота в новой серии проекта "Один день"

19.08.2021 22:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Природный фильтр воды и аптека под открытым небом. Легкие Европы и ягодный рай - все это про Миорские болота. О них новая серия проекта Белтелерадиокомпании "Один день". Например, растение, от которого даже змеи уползают из болота - багульник, хорошее средство при пневмонии. Из трех сотен известных миру видов мха тут можно встретить 30. Также увидеть большинство представителей флоры и фауны из Красной книги. В год в болота оседает один миллиметр любых растений, а в тысячелетие - метр, сколько метров торфа - столько и лет болоту. Путешествие в 7 километров по болотам пройдем вместе с гидом Касей Казаченок.

Где в Беларуси наибольшее количество болот и кто такие хранители Ельни? Новый выпуск программы в эфире сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1". Смотрите проект "Один день" и по субботам.


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Природный фильтр воды и аптека под открытым небом. Легкие Европы и ягодный рай - все это про Миорские болота. О них новая серия проекта Белтелерадиокомпании "Один...
 
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