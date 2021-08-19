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Миорские болота в новой серии проекта "Один день"
19.08.2021 22:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Природный фильтр воды и аптека под открытым небом. Легкие Европы и ягодный рай - все это про Миорские болота. О них новая серия проекта Белтелерадиокомпании "
Где в Беларуси наибольшее количество болот и кто такие хранители Ельни? Новый выпуск программы в эфире сразу после "
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Природный фильтр воды и аптека под открытым небом. Легкие Европы и ягодный рай - все это про Миорские болота. О них новая серия проекта Белтелерадиокомпании "Один...
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