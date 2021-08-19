Белорусский каравай весит почти 6 млн тонн - убрать остается около 8 % площадей

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На счету у аграриев каждый августовский день. Белорусский каравай уже весит почти 6 миллионов тонн. Убрать остается около 8 % площадей. В лидерах по намолоту Минская область: в закрома положили 1,5 млн тонн зерна. Большинство районов завершили хлебную эстафету - сейчас хозяйства готовят почву под будущий урожай. В аграрных буднях также сев озимого рапса, укос травы и заготовка льнотресты. Репортаж с полей Елены Витко.

Быстрый техосмотр, строго заданный маршрут и пыль столбом. Такое агроралли сейчас проходит в сельхозфилиале Слуцкого сыродельного комбината. Там готовят почву под будущий урожай: убирают солому, вспахивают землю, вносят удобрения. Также приступили к севу озимого рапса. На гектар уходит 2 с половиной килограмма гибридных семян. В почву их закладывает Юрий Подлипский. Механизатор со стажем. Не просто знает толк в урожайных технологиях - вкладывает в дело душу.

Юрий Подлипский, механизатор сельскохозяйственного филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат":

Здесь родился, вырос, окончил школу и пришел работать. Уходил в армию, но до сих пор здесь работаю. Мне нравится техника, вот и остался. Мое это значит, моя работа. Кто-то же должен садить, сеять, убирать.

Урожай этого сезона здесь уже убрали. С гектара рапс дал 40 центнеров, а валовой сбор превысил 5 тысяч тонн. Культура рентабельная, ее площади увеличат. Изменится в хозяйстве и зерновой клин.

Дмитрий Добриян, главный агроном сельскохозяйственного филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат":

Увеличиваем площадь озимого рапса до 1600 га. В структуре озимых зерновых уходим от тритикале и ржи, расширяем площади озимого ячменя, т. к. это более урожайная культура, чем яровой ячмень.

От золотого урожая хлеборобы перешли на зеленый. Сейчас четвертый укос трав. Для кормов здесь выращивают люцерну - она богата белком и витаминами. Такого питательного сенажа заложить планируют 50 тысяч тонн.

Кипит работа и на льняных просторах. Северный шелк для Беларуси - культура стратегическая. Эти рулоны, например, вскоре отправятся на Слуцкий льнозавод. Урожая для переработки хватит на весь год.

Всего под лен отвели более 3000 га. Ставку сделали на сорта белорусской селекции. Здесь, например, вылеживается льнотреста "Грант". Под ней около половины площадей. Всего же за сезон заготовить планируют около 12 тысяч тонн сырья.

Ольга Рылач, главный агроном ОАО "Слуцкий льнозавод":

Длина стандартная - 75-80 см. Отделяемость можем продемонстрировать - вот костра отходит. Волокно внутри серое, готово к переработке. И по крепости - не порвать. Т. е. качество в этом году неплохое.

Если в льняных угодьях работы предстоит немало (поднята лишь пятая часть урожая), то хлебоуборочный марафон почти на финише. Сейчас каравай Беларуси весит почти 6 млн тонн.







Сергей Примаченко, зампредседателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

4 района перешагнули 100-тысячный рубеж: Копыльский, Несвижский, Минский и Слуцк. В 5 районах около 50 центнеров с гектара: Клецкий, Дзержинский, Минский, Несвижский районы - более 6 тонн с гектара получили. Конечно, ожидали лучший хлеб, но аномальная жара сказалась.

Добрать зерно планируют за счет кукурузы. Початки сейчас созревают. Уборка начнется в конце сентября - начале октября.





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