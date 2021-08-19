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Авторский взгляд М. Петрашко на действия демократических Варшавы и Вильнюса
19.08.2021 22:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Хоровод вокруг западных грантов на революцию набирает обороты. Видимо, вдохновившись примером талибов, представители беглой оппозиции начали призывать своих сторонников к уличной агрессии и очередным экономическим ограничениям. Вот вам и парадокс. Как из демократических Варшавы и Вильнюса осуществляется опосредованный террор в наш адрес - авторский взгляд на ситуацию Марии Петрашко (видео).
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Хоровод вокруг западных грантов на революцию набирает обороты. Видимо, вдохновившись примером талибов, представители беглой оппозиции начали призывать своих...
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