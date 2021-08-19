К. Лебедева с новыми подробностями о ситуации на границе

Источник материала: БT

Уже не удивляет сегодняшнее заявление премьер-министра Польши о том, что Евросоюз должен разработать новый общий метод борьбы с нелегальными мигрантами. Пока же решение проблемы одно - недопуск их в страну. Только вот господин Моравецкий подзабыл, при каких условиях произошла военная интервенция в Ирак, Афганистан и другие страны Ближнего Востока. Ксения Лебедева с новыми подробностями о ситуации на границе.

Польские пограничники достигли дна - со своей стороны уже выбрасывают даже беженцев-инвалидов, которым необходима экстренная помощь. Помощь оказали не в Польше, но в Беларуси.

Прошло чуть более суток, как Зиндан Жанкир Син оказался в гродненской больнице. Молодой человек прилетел в Беларусь из Ирака 11 августа по туристической визе.

Надежда Масевич, официальный представитель Гродненской пограничной группы:

Непосредственно на белорусско-польской границе гродненские пограничники 18 августа обнаружили четверых граждан неславянской внешности. Мужчин насильно вытесняли на территорию нашей страны.

Наши пограничники обнаружили его на границе. Мало того что у него ампутирована нога и ограничены возможности передвижения, так он имеет еще и хроническое заболевание почек. На место вызвали бригаду скорой помощи.

Жертва западной демократии

Общий язык нам помог найти Йассин Абдулкадир Джама - травматолог-стажер клинической ординатуры Гродненской больницы скорой медицинской помощи, он из Сомали.

Сейчас молодой человек чувствует себя гораздо лучше. Это отмечает и лечащий врач.

Ногу Зиндану ампутировали после подрыва на мине. Прискорбно, что в тот момент с ним были и его родители - они не выжили. Зиндану тогда было 10 лет - шел 2005 год. В 2003-м на иракскую столицу упали первые натовские авиабомбы.

Простите за грубость, но этот калека - продукт демократии коллективного Запада. Благодаря им, безжалостной бомбежке НАТО сейчас он хочет в Германию, чтобы его приняли согласно всем международным законам, чтобы он мог использовать свой статус беженца, ведь в том числе и по вине Германии он остался без родителей, остался калекой... Как так, фрау Меркель, может погрозите пальчиком Польской Республике? Это же к вам бегут в поисках жизни без взрывов, стрельбы и сюрпризов в виде неразорвавшихся мин. Не хотите забрать путников к себе?





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