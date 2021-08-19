К. Гасанов: Провал в Афганистане подтверждает, что ресурс США ограничен

Источник материала: БT

США не захотели исполнять взятые на себя обязательства и просто умыли руки. Оставили Афганистан в руинах, бросили своих союзников, которым сейчас грозит смертная казнь, и просто ушли, еще раз показав всему миру принципы американской "демократии". В соглашении с Талибами изначально было два пункта. Первый - эвакуация. Второй - создание коалиционного правительства.

Сегодня за это Байдена и его администрацию критикуют даже те, кто когда-то поддерживал. Таким мнением с телеканалом " Беларусь 1 " поделился кандидат политических наук, эксперт Российского совета по международным делам, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН Камран Гасанов.

Камран Гасанов, кандидат политических наук, эксперт Российского совета по международным делам, старший преподаватель кафедры РУДН:

Это издания Time, CNN, The World Street Journal, они сейчас все обрушились на Байдена, говоря, что у США второй Вьетнам. Они опять натыкаются на те же грабли: сначала входят, сносят режим и вместо этого оставляют хаос. Потому что они ничего не смогли добиться, не создали боеспособную афганскую армию, не принесли процветание, борьбу с коррупцией, тем более демократией там далеко не пахнет. Если брать постсоветское пространство, то США, конечно, будут сохранять попытки продвижения своей идеологии, но если смотреть с точки зрения реальной политики, то даже демократ Байден, который является большим идеалистом, чем Трамп, он понимает, что ресурс очень ограничен. Потому что за последние годы попытки сменить режим, они не прокатывали. Ни в Сирии, ни в Беларуси, ни тем более в России. И на последней встрече Путин ясно дал понять Байдену, что мы можем говорить о чем угодно, но не про то, какой у нас режим, нравится он вам или нет. По сути, вот это поражение в Афганистане подтверждает, что ресурс США ограничен. Возможно, это станет каким-то водоразделом, что с этих пор США будут подходить реалистично к своим возможностям и не совать нос везде, где их не ждут.





Читайте также:





