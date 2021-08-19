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Эксперты о добросовестных налогоплательщиках и зарплатах в конвертах
19.08.2021 22:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Действительно, очевидно, что честная работа предпринимателей - а это как раз-таки исполнение налоговых и социальных обязательств - не вызовет никаких вопросов. В экспертном сообществе считают, что для бизнеса прозвучал однозначный сигнал: тем, кто работает в рамках закона, - зеленый свет (видео).
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Действительно, очевидно, что честная работа предпринимателей - а это как раз-таки исполнение налоговых и социальных обязательств - не вызовет никаких вопросов. В...
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