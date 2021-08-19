Международный конкурс пианистов пройдет в Минске с 1 по 10 декабря

Источник материала: БT

Еще одна приятная новость! После семилетнего перерыва престижный форум с 25-летней историей - Международный конкурс пианистов вновь соберет в столице лучших музыкантов! Чтобы следить за подготовкой к форуму и самыми оперативными новостями, в этом году разработали сайт конкурса. На нем размещена вся информация о конкурсе: регламент проведения, расписание. Его общий призовой фонд составит около 30 тысяч евро. Репортаж Ольги Медведь.

Зима в Минске начнется с 10 дней музыки в режиме нон-стоп! Международный конкурс пианистов, несмотря на ковидный локдаун в мире, возвращается спустя 7 лет затяжного антракта. На почте организаторов уже около полусотни заявок, их прием даже решили продлить - присылать анкету можно до 15 сентября.

Екатерина Дулова, ректор БГАМ, член оргкомитета Международного конкурса пианистов "Минск-2021":

Академия музыки впервые будет участвовать, как соорганизатор в проведении двух очень важных этапов конкурса: 1-го и 2-го туров, предоставляя свой большой концертный зал и для исполнителей и, конечно, слушателей, зрителей. Для нас это огромная честь, и сегодня мы ведем самую активную работу по подготовке, т.е. мы в прямом смысле ремонтируем зал, приводим в порядок холл вокруг зала, готовы репетиционные.

Студентка 5 курса Академии музыки Анастасия Кукач за инструментом провела все лето с утра до вечера. Конкурс подразумевает виртуозное исполнение большого объема классической музыки: 1,5 часа только для отборочных туров и еще финальный концерт.

Стать конкурсантом могут сольные исполнители на фортепиано в возрасте от 16 до 30 лет и даже те, кто ранее принимал участие, но не достигал звания лауреата. Пианисты выступят в дуэте с инструментами одного из самых известных производителей - роялями Steinway. Их закупили благодаря главе государства и специальному фонду Президента по поддержке талантливой молодежи.

Александр Музыкантов, лауреат Международного конкурса пианистов "Минск-2000", доцент кафедры БГАМ, солист-инструменталист Белгосфилармонии:

Открываются двери, открываются площадки, появляется публика, появляется возможность реализации - вот эти, я считаю, наверное, самые главные бонусы, которые мне подарил конкурс, и я действительно счастлив этому. Надо сказать, этот старт помог мне, и в настоящем времени мне удалось найти очень хорошую и интересную работу.

Международный конкурс пианистов "Минск-2021" соответствует стандартам мировых музыкальных состязаний. Три тура, для двух из них заявлен список произведений, временной регламент. Только первый этап будет звучать в стенах Академии на протяжении трех дней, во второй тур пройдет лишь половина инструменталистов.

Гранд-финал Международного конкурса пианистов состоится на главной сцене Белгосфилармонии. Возможность выступить в тандеме с Государственным академическим симфоническим оркестром Беларуси под управлением народного артиста Александра Анисимова получат максимум шесть претендентов на победу, участников 2-го тура. К выбору для исполнения программа более чем из трех десятков фортепианных концертов.





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