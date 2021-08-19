Основательница «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая и ее коллеги вышли на свободу

Юлия Слуцкая находилась в СИЗО на Володарского с 22 декабря 2020 года, когда ее задержали по подозрению в неуплате налогов. Сегодня она вышла на свободу.

Об этом сообщает Onliner со ссылкой на дочь Слуцкой Александру.

Вместе с журналисткой на свободу вышли оператор Петр Слуцкий, директор Сергей Ольшевский и программный директор организации Алла Шарко, которые были задержаны в тот же день по тем же подозрениям.

Как передает «Пресс-клуб» на своих страницах в соцсетях, Слуцкий, Ольшевский и Шарко были освобождены по помилованию.

Задержанной в тот же день Ксении Луцкиной в СИЗО №1 было предъявлено обвинение по части 6 статьи 16 и части 2 статьи 243 УК («Пособничество в уклонении от уплаты налогов»). Она является фигуранткой так называемого «дела „Пресс-клуба“». Она за стены СИЗО не вышла.

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