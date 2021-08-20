Источник материала: БелТА

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко после доклада главе государства рассказал журналистам ов конвертах. Сергей Наливайко рассказал, что его ведомством налажено все необходимое взаимодействие ивведенного в этом году транспортного налога быть не должно.