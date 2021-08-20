|
Картина дня: защита финансового рынка, проекты будущего НАН и цена "белорусского золота"
20.08.2021 07:15 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТАВЧЕРА
Картина дня. 19 августа
Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко после доклада главе государства рассказал журналистам о
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №313, которым
Комитет государственного контроля возбудил уже более двух десятков уголовных дел по
Премьер-министр Беларуси
Роман Головченко
Страны ЕАЭС намерены скоординированно принимать
Главный ученый секретарь Национальной академии наук Андрей Иванец рассказал на пресс-конференции "Беларусь интеллектуальная. Современная экосистема инноваций"
ГКНТ рассмотрит
РЕПОРТАЖ про тех, для кого
За сутки в Беларуси зарегистрированы
Писатели и издатели
Добруш станет
РЕПОРТАЖ: Накатили по Минску, или Почти все,
РЕПОРТАЖ: "Яблоко кислое - будет жена капризная" - как в Могилевском районе
СЕГОДНЯ
Анонсы на 20 августа
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Национальный пресс-центр организует видеобрифинг "Национальная статистическая система Республики Беларусь - важнейший элемент информационной инфраструктуры государства", приуроченный ко Дню работников государственной статистики. Начало в 10.00.
Свыше 400 участников соберет в Дятловском районе областной молодежный туристический слет, который пройдет по 21 августа.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 21 августа
Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.
Международный день бездомных животных.
80 лет назад родился Мошенский Владимир Анатольевич (г.Москва), белорусский дирижер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1980). В 1965 году окончил Московскую консерваторию. В 1971-1989 годах дирижер Государственного театра оперы и балета Беларуси. Под его музыкальным руководством поставлены оперы "Седая легенда" Д.Смольского, "Дорогой жизни" Г.Вагнера, балеты "Тиль Уленшпигель" Е.Глебова и др. Выступал как симфонический дирижер, в т.ч. с С.Рихтером. С 1989 года в учреждениях Белорусского экзархата.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)