К. Гасанов: Очень важно сохранить непроницаемость наших границ

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Тысячи людей пытаются бежать из Афганистана после прихода к власти "Талибана". И здесь скрываются большие риски. Во-первых, проникновение на наши территории террористических группировок. Во-вторых, распространение радикальной исламской идеологии. Поэтому очень важно сохранить непроницаемость наших границ.

Таким мнением с нашим телеканалом поделился кандидат политических наук, эксперт Российского совета по международным делам, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН Камран Гасанов.







Камран Гасанов, кандидат политических наук, эксперт Российского совета по международным делам, старший преподаватель кафедры РУДН:





Это очень серьезная проблема, потому что мы помним по кризису беженцев в Европе, что под видом беженцев часто проникают и боевики. Даже если мы этих людей возьмем добровольно, жалея их, их надо очень четко проверять, потому что некоторые боевики ИГИЛ и "Аль-Каиды" все еще находятся в Афганистане, и они могут пройти, как нелегально, так и легально. Талибы, пока они не стабилизировали свою власть, вряд ли будут раздражать внешний мир. Потому что на данный момент их никто не признал, даже тот же самый Пакистан, который является их союзником первостепенным. Им нужно показать миру, что они хорошие ребята, что с ними можно иметь дело, можно инвестировать в их экономику. Они не нацелены на распространение их идеологии, как с ИГИЛ было, чтобы получить взамен признание и расширить свои экономические контакты. Но как только этот режим стабилизируется, здесь будет поворотный момент.





"Я думаю, что ОДКБ, Россия и страны, которые входят в ОДКБ, в том числе и Беларусь, которая сейчас имеет проблемы с иракскими мигрантами, должна направить четкие сигналы режиму талибов о том, что любого рода такие провокации будут жестко пресекаться, вплоть до применения силы. Это наша безопасность, и с этим нельзя шутить. Потому что это очень опасно. Если мы дадим где-то слабину, этим могут воспользоваться и затем проникать в зону наших интересов", - добавил Камран Гасанов.







