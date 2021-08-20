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В Беларуси ужесточаются условия работы ИП

20.08.2021 09:15 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Радикальные изменения в работе индивидуальных предпринимателей планируются в Беларуси.

Об этом сообщает издание Office Life. По его информации, остановка регистрации ИП, о которой было объявлено на сайте Мингорисполкома, связана не с «техническими причинами» (как говорилось там), а именно с ужесточением условий для предпринимателей.

Office Life ссылается на информацию, которая попадает в бизнес-союзы. Там заявляют, что Министерство финансов в настоящее время занимается изменением налогообложения ИП.

«Кроме того, в коридорах власти думают над тем, чтобы резко ограничить перечень видов деятельности для предпринимателей. Планируется, что по большинству видов деятельности ИП не смогут нанимать работников. А подоходный налог для них будет увеличен до 18%. Также хотят отменить единый налог по большинству видов деятельности», - пишет издание.

По его информации, для ИП готовятся следующие изменения:

  • резкое сокращение видов деятельности для индивидуальных предпринимателей;
  • запрет по большинству видов деятельности ИП нанимать работников;
  • отмена едининого налога по большинству видов деятельности;
  • увеличение подоходного налога для ИП до 18%.

Ранее на совещании с руководством Совета министров 22 июля Александр Лукашенко озвучил свое «жесточайшее требование» чиновникам по вопросам ИП. Он возмутился тем, что в стране слишком много предпринимателей.

В начале 2021 года власти несколько раз предлагали внести изменения в налогообложение предпринимателей и самозанятых. Комитет госконтроля предлагал сократить наличные денежные средства в обороте и ввести уголовную ответственность за налоговые нарушения. Также был изменен Налоговый кодекс Беларуси.

 
 
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Радикальные изменения в работе индивидуальных предпринимателей планируются в Беларуси.
 
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