В Беларуси ужесточаются условия работы ИП

Радикальные изменения в работе индивидуальных предпринимателей планируются в Беларуси.

Об этом сообщает издание Office Life. По его информации, остановка регистрации ИП с 17 августа, о которой было объявлено на сайте Мингорисполкома, связана не с «техническими причинами» (как говорилось там), а именно с ужесточением условий работы для предпринимателей.

Office Life ссылается на информацию, которая попадает в бизнес-союзы. Там заявляют, что Министерство финансов в настоящее время занимается изменением налогообложения ИП.

«Кроме того, в коридорах власти думают над тем, чтобы резко ограничить перечень видов деятельности для предпринимателей. Планируется, что по большинству видов деятельности ИП не смогут нанимать работников. А подоходный налог для них будет увеличен до 18%. Также хотят отменить единый налог по большинству видов деятельности», - пишет издание.

По его информации, для ИП готовятся следующие изменения:

резкое сокращение видов деятельности для индивидуальных предпринимателей;

запрет по большинству видов деятельности ИП нанимать работников;

отмена едининого налога по большинству видов деятельности;

увеличение подоходного налога для ИП до 18%.

Ранее на совещании с руководством Совета министров 22 июля Александр Лукашенко озвучил свое «жесточайшее требование» чиновникам по вопросам ИП. Он возмутился тем, что в стране слишком много предпринимателей.

В начале 2021 года власти несколько раз предлагали внести изменения в налогообложение предпринимателей и самозанятых. Комитет госконтроля предлагал сократить наличные денежные средства в обороте и ввести уголовную ответственность за налоговые нарушения. Также был изменен Налоговый кодекс Беларуси.