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В Беларуси ужесточаются условия работы ИП
20.08.2021 09:47 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Радикальные изменения в работе индивидуальных предпринимателей планируются в Беларуси.
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«Кроме того, в коридорах власти думают над тем, чтобы резко ограничить перечень видов деятельности для предпринимателей. Планируется, что по большинству видов деятельности ИП не смогут нанимать работников. А подоходный налог для них будет увеличен до 18%. Также хотят отменить единый налог по большинству видов деятельности», - пишет издание.
По его информации, для ИП готовятся следующие изменения:
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Радикальные изменения в работе индивидуальных предпринимателей планируются в Беларуси.
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