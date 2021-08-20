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Областной молодежный турслет принимает Дятлово

20.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В этом году форум посвящен Году народного единства. В урочище Рыбаки собралось около 400 активистов БРСМ. Жеребьевкой сформировали 14 команд. О программе турслета  расскажет Дарья Рачко.

Свежий воздух, палатки, костер - все по канонам туристического слета. На три дня урочище Рыбаки  стало не только базой отдыха для работающей молодежи, но и дискуссионной площадкой. Развитие студотрядовского движения, кадровая политика, поддержка активных и творческих - вопросы будто вне времени. Впрочем, были и на злобу дня - ситуация на границе, мигранты. Вот такой открытый диалог. Да и ответы - из первых уст. К разговору присоединился губернатор области. 

Долгие разговоры у костра продолжились песнями. Была и дискотека. До этого они обустраивали палаточный лагерь: организовывали зону для полевой кухни, нашлось место даже для бани!

Гродненский турслет собрал в этом году 4 сотни участников.
 Ребята приехали со всех райцентров области. Многие впервые.  Иван Богдевич уверен: такой отдых точно пополнит копилку его воспоминаний.

Турслет - это своя атмосфера и командный дух. Здесь борются за лидерство. Выбирают самого спортивного, интеллектуального и творческого. 14 команд и более 10 конкурсов.


Итоги турслета подведут 21 августа

Туристический слет продлится еще два дня.  Сегодня у команд в расписании - состязания по поднятию гирей, прохождение полосы препятствий. А в интеллектуальном турнире определят лидера. Та команда, которая по итогу всех трехдневных соревнований наберет максимальное количество баллов, представит Гродненскую область на республиканском фестивале работающей молодежи "Олимпия-2021". 



 
 
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В этом году форум посвящен Году народного единства. В урочище Рыбаки собралось около 400 активистов БРСМ. Жеребьевкой сформировали 14 команд. О программе турслета ...
 
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