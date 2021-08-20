﻿ До конца летних каникул МЧС в Беларуси проверит все школы, в том числе и новые учреждения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

До конца летних каникул МЧС в Беларуси проверит все школы, в том числе и новые учреждения

20.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Готовность школ к новому учебному году проверяют сотрудники МЧС. Огнетушители, пути эвакуации, автоматическая пожарная сигнализация. Инспекторы контролируют все, что связано с безопасностью детей. Сначала инспекторы проводят  плановый мониторинг. Если есть нарушения - дают время на исправление.  Так, в средней школе № 1  города Жабинка, где за парты сядут 900 учеников, нужно было изменить  план эвакуации. По окончании проверки учреждениям выдают паспорт готовности. Кроме этого работники проходят обязательный инструктаж и учатся действовать в чрезвычайных ситуациях. 


Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС Беларуси:


Доводятся действия при пожаре, а также информация, касающаяся того, как не создать на рабочем месте пожароопасную ситуацию. Все наши усилия направлены на оказание консультативной помощи учреждениям образования по вопросам пожарной безопасности. Мы нацелены на то, чтобы новый учебный год прошел безопасно.


До конца летних каникул МЧС проверит все школы. В том числе новые учреждения, которые откроются 1 сентября.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Готовность школ к новому учебному году проверяют сотрудники МЧС. Огнетушители, пути эвакуации, автоматическая пожарная сигнализация. Инспекторы контролируют все,...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси ужесточаются условия работы ИП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by