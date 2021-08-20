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Госавтоинспекция Минска вносит изменения в правила для категории экотранспорта
20.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
ГАИ вводит новые правила для экотранспорта. Речь о моноколесах, электросамокатах и велосипедах. Главная задача - сделать движение на дорогах города более безопасным для всех участников.
В этом году в Минске под колеса авто попали 29 велосипедистов.
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ГАИ вводит новые правила для экотранспорта. Речь о моноколесах, электросамокатах и велосипедах. Главная задача - сделать движение на дорогах города более...
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