Госавтоинспекция Минска вносит изменения в правила для категории экотранспорта

Источник материала: БT

ГАИ вводит новые правила для экотранспорта. Речь о моноколесах, электросамокатах и велосипедах. Главная задача - сделать движение на дорогах города более безопасным для всех участников.

В этом году в Минске под колеса авто попали 29 велосипедистов.

ГАИ просит родителей напомнить правила передвижения на двухколесных детям.









