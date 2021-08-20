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Госавтоинспекция Минска вносит изменения в правила для категории экотранспорта

20.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

ГАИ вводит новые правила для экотранспорта. Речь о моноколесах, электросамокатах и велосипедах. Главная задача - сделать движение на дорогах города более безопасным для всех участников.

В этом году в Минске под колеса авто попали 29 велосипедистов.
 ГАИ просит родителей напомнить правила передвижения на двухколесных детям.


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Теги: Минск
 
 
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ГАИ вводит новые правила для экотранспорта. Речь о моноколесах, электросамокатах и велосипедах. Главная задача - сделать движение на дорогах города более...
 
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