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Орден Матери - награду за ответственный труд вручили в Бресте

20.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Бресте вручили ордена Матери. Награды получили женщины, которые воспитывают пятерых  и более детей. На торжественную встречу с мэром пригласили четверых многодетных  мам. Причем одна из них несколько недель назад стала матерью уже в шестой раз. Женщинам также вручили цветы, денежную премию. Подарки и поздравления приготовил и Белорусский союз женщин. 

Андрей Филанович, глава администрации Московского района г. Бреста

За весь период в Московском районе награждены 334 матери данной наградой. Хочется сказать большое спасибо за их особенный труд, за то, что они вкладывают в своих детей, чтобы они росли.


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Теги: Брест
 
 
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В Бресте вручили ордена Матери. Награды получили женщины, которые воспитывают пятерых  и более детей. На торжественную встречу с мэром пригласили четверых...
 
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