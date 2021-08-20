Орден Матери - награду за ответственный труд вручили в Бресте

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В Бресте вручили ордена Матери. Награды получили женщины, которые воспитывают пятерых и более детей. На торжественную встречу с мэром пригласили четверых многодетных мам. Причем одна из них несколько недель назад стала матерью уже в шестой раз. Женщинам также вручили цветы, денежную премию. Подарки и поздравления приготовил и Белорусский союз женщин.

Андрей Филанович, глава администрации Московского района г. Бреста:

За весь период в Московском районе награждены 334 матери данной наградой. Хочется сказать большое спасибо за их особенный труд, за то, что они вкладывают в своих детей, чтобы они росли.



