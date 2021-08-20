﻿ Приемы граждан продолжает Совет Министров Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Приемы граждан продолжает Совет Министров Беларуси

20.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня проблемы белорусов будет решать министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.  25 августа - министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. 27-го  - министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.

Личные приемы проходят в Минске с 10:00.

Завтра на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая. В столичной мэрии - председатель Владимир Кухарев.


Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня проблемы белорусов будет решать министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.  25 августа - министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. 27-го  - министр...
 
Новости дня
Новости общества
 
Картина дня: защита финансового рынка, проекты будущего НАН и цена "белорусского золота"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by