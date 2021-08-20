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Приемы граждан продолжает Совет Министров Беларуси
20.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня проблемы белорусов будет решать министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. 25 августа - министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. 27-го - министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.
Личные приемы проходят в Минске с 10:00.
Завтра на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая. В столичной мэрии - председатель Владимир Кухарев.
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Сегодня проблемы белорусов будет решать министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. 25 августа - министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. 27-го - министр...
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