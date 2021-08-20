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Лукашенко отменил нулевой налог для импортеров
20.08.2021 10:56 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси отменяется нулевой НДС для уполномоченных импортеров.
Информация об этом
19 августа Александр Лукашенко подписал указ «Об отмене оснований для применения льготы». Документ отменяет действие указа, подписанного еще в 2011-ом году - «О стимулировании реализации товаров».
Все эти годы указ, стимулирующий реализацию товаров, освобождал от уплаты НДС уполномоченных импортеров, занимающихся экспортом в другие страны.
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В Беларуси отменяется нулевой НДС для уполномоченных импортеров.
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