Лукашенко отменил нулевой налог для импортеров

В Беларуси отменяется нулевой НДС для уполномоченных импортеров.

Информация об этом опубликована на сайте пресс-службы президента.

19 августа Александр Лукашенко подписал указ «Об отмене оснований для применения льготы». Документ отменяет действие указа, подписанного еще в 2011-ом году - «О стимулировании реализации товаров».

Все эти годы указ, стимулирующий реализацию товаров, освобождал от уплаты НДС уполномоченных импортеров, занимающихся экспортом в другие страны.