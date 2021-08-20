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Лукашенко отменил нулевой налог для импортеров

20.08.2021 10:56 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси отменяется нулевой НДС для уполномоченных импортеров.

Информация об этом опубликована на сайте пресс-службы президента.

19 августа Александр Лукашенко подписал указ «Об отмене оснований для применения льготы». Документ отменяет действие указа, подписанного еще в 2011-ом году - «О стимулировании реализации товаров».

Все эти годы указ, стимулирующий реализацию товаров, освобождал от уплаты НДС уполномоченных импортеров, занимающихся экспортом в другие страны.

 
 
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В Беларуси отменяется нулевой НДС для уполномоченных импортеров.
 
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