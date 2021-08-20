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"Белавиа" с 18 сентября начнет выполнять чартерные рейсы на египетский курорт Марса-Алам

20.08.2021 12:22 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 18 сентября начнет выполнять чартерные рейсы на египетский курорт Марса-Алам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Facebook-аккаунт авиаперевозчика.

Все подробности "Белавиа" рекомендует уточнять у туристических операторов.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Все подробности "Белавиа" рекомендует уточнять у туристических операторов.
 
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